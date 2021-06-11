Путин наградил сотрудников центра Чумакова за разработку "КовиВака"

Это одна из четырех отечественных вакцин от коронавируса

На официальном портале правовой информации в пятницу опубликовали указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами сотрудников центра имени Чумакова, где была разработана вакцина от коронавируса "Ковивак".

Руководитель направления по качеству и инновационным разработкам центра Александра Синюгина получила орден Пирогова за активное участие в создании и производстве вакцины. Руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Екатерина Кордубан отмечена орденом Почета.

Кроме того, группа сотрудников центра награждена медалью Луки Крымского.

Зарегистрирован "КовиВак" был 19 февраля. В этой вакцине используются уже "убитый" вирус.

Ранее на этой неделе Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований препарата. Участвовать в испытаниях будут 32 000 пациентов.

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