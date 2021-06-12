Путин дал оценку скандальным заявлениям Байдена

Российский президент ответил на вопросы журналиста NBC

Отношения России и США находятся в низшей за последние годы точке. Об этом Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, которое он дал в преддверии саммита с Джо Байденом. Фрагмент беседы был показан в эфире накануне, 11 июня. Встреча пройдёт 16 июня в Женеве.

Путин также сравнил бывшего и нынешнего американских президентов. Российский лидер надеется, что Джо Байден будет воздерживаться от импульсивных решений и действий. "Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп - человек незаурядный. Президент Байден отличается от Трампа, он профессионал. Он всю свою сознательную жизнь в политике почти что. Он занимается этим многие-многие годы. Я уже говорил об этом и это очевидный факт, сколько лет он был сенатором", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин отметил - его не обеспокоили скандальные заявления Джо Байдена, сделанные в одном из интервью. Российский президент сказал, что перестал удивляться подобного рода высказываниям, сообщает "ТВ Центр".

Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам разного качества и остроты. Меня ничего это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене. Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры, и в чем-то соперничаем друг с другом.

В интервью американскому телеканалу Владимир Путин также заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены, некоторые из них находятся в местах лишения свободы. Журналист, интервьюировавший Путина, перечислил имена Анны Политковской, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и Михаила Лесина.

"Вот Лесина вы упомянули. Он работал у меня в администрации. Я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США, умер или погиб, я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб. Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни. На мой взгляд, очень порядочный, приличный человек", - сказал российский президент.

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