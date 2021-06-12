Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам

Он поздравил их с праздником

Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой для продвижения стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами. Об этом говорится в поздравлении, которое направил гражданам нашей страны по случаю Дня России глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, аналогичным образом власти США привержены поддержке народа России и его желанию работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность.

12 июня отмечается День России. 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год, в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента. Официально этот день стал праздником в 1994 году, а в 2002-м за ним закрепилось современное название.

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