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Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам

10:43
  • суббота
  • 12 июня 2021

Он поздравил их с праздником

Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой для продвижения стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами. Об этом говорится в поздравлении, которое направил гражданам нашей страны по случаю Дня России глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
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По словам Блинкена, аналогичным образом власти США привержены поддержке народа России и его желанию работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность.

12 июня отмечается День России. 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год, в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента. Официально этот день стал праздником в 1994 году, а в 2002-м за ним закрепилось современное название.

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