Страна с размахом отмечает День России

Торжества проходят во всех регионах

Важный праздник для всех граждан нашей страны. Сегодня - День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год состоялись первые всенародные прямые выборы президента.

Поздравления и тёплые слова для наших соотечественников звучат даже из космоса. Государственные флаги - повсюду. Полотно размером в полторы тысячи квадратных метров развернули на горе Машук в Пятигорске и на самом высоком здании Иркутска.

Во Владимирской области триколор запустили в стратосферу, а в Крыму - участники форума "Таврида" нарисовали пейзаж в бело-сине-красных цветах, сообщает "ТВ Центр".

Торжественные мероприятия проходят во всех регионах. В Удмуртии, например, пекут традиционные пироги, а в Подмосковье провели парусную регату. На яхтах спортсменов - российские триколоры.

Масштабная программа подготовлена и в Москве. На Красной площади состоится большой концерт. А в завершении праздника небо над столицей озарит красочный салют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram