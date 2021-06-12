Страна с размахом отмечает День России

Торжества проходят во всех регионах
Важный праздник для всех граждан нашей страны. Сегодня - День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год состоялись первые всенародные прямые выборы президента.
Поздравления и тёплые слова для наших соотечественников звучат даже из космоса. Государственные флаги - повсюду. Полотно размером в полторы тысячи квадратных метров развернули на горе Машук в Пятигорске и на самом высоком здании Иркутска.
Во Владимирской области триколор запустили в стратосферу, а в Крыму - участники форума "Таврида" нарисовали пейзаж в бело-сине-красных цветах, сообщает "ТВ Центр".
Торжественные мероприятия проходят во всех регионах. В Удмуртии, например, пекут традиционные пироги, а в Подмосковье провели парусную регату. На яхтах спортсменов - российские триколоры.
Масштабная программа подготовлена и в Москве. На Красной площади состоится большой концерт. А в завершении праздника небо над столицей озарит красочный салют.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram