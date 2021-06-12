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Страна с размахом отмечает День России

11:39
  • суббота
  • 12 июня 2021

Торжества проходят во всех регионах

Важный праздник для всех граждан нашей страны. Сегодня - День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год состоялись первые всенародные прямые выборы президента.
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Поздравления и тёплые слова для наших соотечественников звучат даже из космоса. Государственные флаги - повсюду. Полотно размером в полторы тысячи квадратных метров развернули на горе Машук в Пятигорске и на самом высоком здании Иркутска.

Во Владимирской области триколор запустили в стратосферу, а в Крыму - участники форума "Таврида" нарисовали пейзаж в бело-сине-красных цветах, сообщает "ТВ Центр".

Торжественные мероприятия проходят во всех регионах. В Удмуртии, например, пекут традиционные пироги, а в Подмосковье провели парусную регату. На яхтах спортсменов - российские триколоры.

Масштабная программа подготовлена и в Москве. На Красной площади состоится большой концерт. А в завершении праздника небо над столицей озарит красочный салют.

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