Как отметили День России во Владивостоке

Горожанам повезло с погодой

Во Владивостоке День России начали отмечать в числе первых. Народные гуляния, тематические развлечения и спортивные состязания.

Переливаются на солнце и даже немного слепят глаза белоснежные паруса яхт. "Паруса России" - так называется регата, которая в такую погоду выглядит особенно торжественно. 83 участника из Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области соревнуются за победу. Их суда украсили акваторию Амурского залива, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тематических площадок развёрнуты на центральной набережной Владивостока. Можно поучаствовать в русских народных забавах и даже попробовать себя в сабельном сражении. Или, например, посмотреть в каком лагере во время экспедиции жили русские исследователи во главе с самим Владимиром Арсеньевым.

Получить паспорт в День России, особенно почётно. Главный документ юным приморцам вручают торжественно - на сцене. Флажки и триколоры - особенный символ в этот в этот день. Более полутысячи лент раздали горожанам.

Гуляния во Владивостоке будут идти весь день. На тематических площадках в разных районах города - танцевальные и вокальные коллективы. А вечером состоится большой праздничный концерт.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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