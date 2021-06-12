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Как отметили День России во Владивостоке

12:02
  • суббота
  • 12 июня 2021

Горожанам повезло с погодой

Во Владивостоке День России начали отмечать в числе первых. Народные гуляния, тематические развлечения и спортивные состязания.
Страна с размахом отмечает День России

Переливаются на солнце и даже немного слепят глаза белоснежные паруса яхт. "Паруса России" - так называется регата, которая в такую погоду выглядит особенно торжественно. 83 участника из Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области соревнуются за победу. Их суда украсили акваторию Амурского залива, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тематических площадок развёрнуты на центральной набережной Владивостока. Можно поучаствовать в русских народных забавах и даже попробовать себя в сабельном сражении. Или, например, посмотреть в каком лагере во время экспедиции жили русские исследователи во главе с самим Владимиром Арсеньевым.

Получить паспорт в День России, особенно почётно. Главный документ юным приморцам вручают торжественно - на сцене. Флажки и триколоры - особенный символ в этот в этот день. Более полутысячи лент раздали горожанам.

Гуляния во Владивостоке будут идти весь день. На тематических площадках в разных районах города - танцевальные и вокальные коллективы. А вечером состоится большой праздничный концерт.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
Празднование Дня России во Владивостоке
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