В Москве усилен контроль за соблюдением санитарных правил

Число больных коронавирусом растёт

В Москве продолжаются рейды по заведениям общепита. В торговых центрах и на транспорте также проверяют соблюдение санитарных норм. Врачи призывают граждан не ждать, а как можно быстрей вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от тяжёлого течения болезни.

Практика показывает - успешным ресторанам выгодно работать и с учётом новых санитарных требований. Столики на расстоянии полутора метров друг от друга - не проблема. Гостям на входе измеряют температуру, предлагают маски. В свободном доступе - санитайзеры. Но безопасную дистанцию соблюдают не все.

Второй день рейдов в столице пришёлся на рестораны и бары на Остоженке и Пречистенке. Больших штрафов никому не выписали. Пример Патриарших прудов, где накануне выявили серьезные нарушения, которые ударили по карману бизнесменов, видимо, оказался поучительным, сообщает "ТВ Центр".

Проверять места общепита в Москве планируют регулярно, ведь в городе ситуация ухудшается. Об этом 11 июня говорил и мэр столицы Сергей Собянин.

Мы видим, что тяжесть заболевания, как минимум, не улучшается, а наоборот, ухудшается. У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Я уже дал указания своим службам - будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять. Ну и, конечно, от нас всех зависит – это скорость вакцинации. Либо мы защитим себя, либо мы будем дальше подвергать себя огромной опасности.

Ситуация ухудшается и в других регионах. Рост заболеваемости фиксируют в курортных городах. В Черноморском районе Крыма ежедневно пополняется пациентами ковидный госпиталь. Из-за наплыва туристов местные врачи призывают всех, кто ещё не решился на прививку - не откладывать важное дело, ведь с вирусом можно встретиться где угодно.

Неутешительная статистика и на севере страны. В республике Коми ежедневный прирост заболевших – 20%. Пик ожидают в июле. В Алтайском крае не просто фиксируют большое количество больных. В стационары с осложнениями всё чаще стали попадать молодые люди. Вакцинируются неохотно.

Медики уже подсчитали, что с таким безответственным отношением коллективный иммунитет в регионе сформируется не раньше, чем через полтора года. Но изменить ситуацию может каждый, сделав прививку и выполняя самые необходимые требования безопасности.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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