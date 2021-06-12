В Подмосковье стартовал конкурс искусств "Город А"

Молодёжный проект реализует платформа "Россия - страна возможностей"

Более семи тысяч человек не только из России, но и других стран. В подмосковном Красногорске стартовал конкурс искусств "Город А".

Это молодёжный проект, который объединяет все направления творческой деятельности - кино, поэзию, музыку, танцы.

Всего развёрнуто 18-ть различных площадок. В рамках проекта также стартует состязание на звание "Молодёжная арт-столица".

Конкурс искусств "Город А" проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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