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В Подмосковье стартовал конкурс искусств "Город А"

12:23
  • суббота
  • 12 июня 2021

Молодёжный проект реализует платформа "Россия - страна возможностей"

Более семи тысяч человек не только из России, но и других стран. В подмосковном Красногорске стартовал конкурс искусств "Город А".
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Это молодёжный проект, который объединяет все направления творческой деятельности - кино, поэзию, музыку, танцы.

Всего развёрнуто 18-ть различных площадок. В рамках проекта также стартует состязание на звание "Молодёжная арт-столица".

Конкурс искусств "Город А" проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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Участники конкурса "Город возможностей"
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