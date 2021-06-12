Исторический крестный ход в честь Александра Невского пройдёт по России и Белоруссии

Он начался в Москве

В Храме Христа Спасителя начался исторический крестный ход в честь великого князя Александра Невского. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения одного из самых почитаемых Русской православной церковью святых.

Крестный ход пройдёт по местам, связанным с жизнью и деяниями князя - во Владимирской области и Санкт-Петербурге. Всего же будет четыре маршрута, их протяжённость составит около 25-ти тысяч километров.

Мощам Александра Невского, который ратовал за единство Русской земли, смогут поклониться верующие в 82-х городах России и Белоруссии, сообщает "ТВ Центр".

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