Исторический крестный ход в честь Александра Невского пройдёт по России и Белоруссии

Он начался в Москве
В Храме Христа Спасителя начался исторический крестный ход в честь великого князя Александра Невского. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения одного из самых почитаемых Русской православной церковью святых.
Крестный ход пройдёт по местам, связанным с жизнью и деяниями князя - во Владимирской области и Санкт-Петербурге. Всего же будет четыре маршрута, их протяжённость составит около 25-ти тысяч километров.
Мощам Александра Невского, который ратовал за единство Русской земли, смогут поклониться верующие в 82-х городах России и Белоруссии, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram