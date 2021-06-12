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Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

12:51
  • суббота
  • 12 июня 2021

Болельщики в Риме всю ночь праздновали победу

Первая игра чемпионата Европы по футболу завершилась накануне ярким триумфом итальянской национальной команды. Сборная страны встретилась с Турцией на стадионе в Риме, хозяева разгромили соперников со счетом 3:0.
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За яркой игрой следил без преувеличения весь континент. И, конечно, итог матча стал настоящим праздником для итальянцев - темпераментные любители спорта отмечали победу до поздней ночи.

12 июня мы болеем за россиян. Вечером в Санкт-Петербурге наша сборная встретится с командой Бельгии. В северную столицу уже съезжаются болельщики, только на стадионе за игрой будут наблюдать более 30-ти тысяч зрителей, сообщает "ТВ Центр".

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