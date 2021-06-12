Лидеры стран G7 готовят программу по сдерживанию России, Китая и Ирана

Саммит проходит в Великобритании

Темы борьбы с пандемией, восстановления мировой экономики, безопасности и экологии обсуждают в Великобритании лидеры стран Группы семи. Впервые за почти два года саммит проходит в очном формате.

11 июня, в первый день встречи, участников приняла королева Елизавета II. А завтра члены "большой семёрки" попытаются выработать общую стратегию по сдерживанию России, Китая и Ирана.

Впрочем, в качестве гостей на саммит приглашены также лидеры Австралии, Южной Кореи, Индии и ЮАР. И не все из них готовы поддержать антироссийский вектор.

После переговоров в формате G7 президент США Джо Байден и его европейские коллеги продолжат общение уже в рамках НАТО и ЕС, сообщает "ТВ Центр".

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