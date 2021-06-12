Доктор Елена Кац предложила проводить больше культурно-просветительских акций, посвящённых России

Об этом она заявила в День России

Более половины россиян не знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом сообщала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. По её мнению, в России необходимо проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвящённых истории страны и её современному положению в мире.

Кац напомнила, как президент Владимир путин недавно подверг критике учебник истории, в котором информация о Сталинградской битве уместилась в несколько строчек.

"В этих условиях особенно важно напоминать, в какой стране мы живём, чем она сильна, почему с ней считаются во всём мире. В первую очередь, это необходимо молодёжи, чтобы не прерывалась культурная и историческая связь поколений", - отметила парламентарий.

12 июня отмечается День России. 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете. Официально этот день стал праздником в 1994 году, а в 2002-м за ним закрепилось современное название – День России.

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