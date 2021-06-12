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Пётр Толстой: Нужны новые меры по стимулированию рождаемости

13:43
  • суббота
  • 12 июня 2021

Семьям с детьми необходима поддержка властей

В России необходимо стимулировать рождаемость и создавать семьям с детьми комфортные условия. Об этом в День России заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его мнению, государству нужно прежде всего сосредоточиться на решении внутренних вопросов.
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"Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами", - сказал парламентарий.

Несмотря на то, что семьи с детьми уже сейчас чувствуют поддержку государства, в России нужно повышать доступность образования и спорта, учить детей правильному поведению в интернете, считает Толстой.

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