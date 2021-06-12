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Евгений Нифантьев выпустит методичку "Как вернуть детей из соцсетей"

13:21
  • суббота
  • 12 июня 2021

Она поможет родителям

Пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей" поможет мамам и папам найти новые форматы досуга в качестве альтернативы постоянному нахождению в Сети. Рекомендации для родителей готовит член Общественной палаты Евгений Нифантьев.
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В пособие войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками.

По мнению Нифантьева, в России нужно расширять инфраструктуру для развития детей. Кружки и секции должны стать доступнее, детей нужно заинтересовать активностями реального мира.

Нифантьева поддержала детский психолог Ольга Бочкова. Она полагает, что нахождение в интернете – это попытка быстро получить впечатления. А детям, тем временем, не хватает общения с родителями. Они сами должны ограничить время сидения ребёнка за компьютером.

"Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени. И особенно это важно в летний период", - сказала Бочкова.

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