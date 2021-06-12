Евгений Нифантьев выпустит методичку "Как вернуть детей из соцсетей"

Она поможет родителям

Пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей" поможет мамам и папам найти новые форматы досуга в качестве альтернативы постоянному нахождению в Сети. Рекомендации для родителей готовит член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

В пособие войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками.

По мнению Нифантьева, в России нужно расширять инфраструктуру для развития детей. Кружки и секции должны стать доступнее, детей нужно заинтересовать активностями реального мира.

Нифантьева поддержала детский психолог Ольга Бочкова. Она полагает, что нахождение в интернете – это попытка быстро получить впечатления. А детям, тем временем, не хватает общения с родителями. Они сами должны ограничить время сидения ребёнка за компьютером.

"Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени. И особенно это важно в летний период", - сказала Бочкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram