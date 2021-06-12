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Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

13:50
  • суббота
  • 12 июня 2021

Граждане должны оценивать работу чиновников

Тележурналист Евгений Попов предложил разработать Национальный стандарт социального благополучия. Он должен представлять собой расширенную систему гарантий качества жизни россиян. С такой инициативой Попов выступил в День России.
Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

По задумке журналиста ВГТРК, документ будет охватывать все ключевые сферы жизни человека – от уровня дохода граждан до состояния окружающей среды. Формировать эти ключевые показатели должны сами жители.

"Именно народ делает страну сильной и процветающей, обеспечивает движение вперёд. И государство со своей стороны должно заботиться о гражданах, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне", - отметил Попов.

Он предлагает определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг населению. Эту задачу можно решить, приняв соответствующие законы. По ним россияне смогут оценивать реальное качество жизни и работу чиновников.

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