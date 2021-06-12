Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

Граждане должны оценивать работу чиновников

Тележурналист Евгений Попов предложил разработать Национальный стандарт социального благополучия. Он должен представлять собой расширенную систему гарантий качества жизни россиян. С такой инициативой Попов выступил в День России.

По задумке журналиста ВГТРК, документ будет охватывать все ключевые сферы жизни человека – от уровня дохода граждан до состояния окружающей среды. Формировать эти ключевые показатели должны сами жители.

"Именно народ делает страну сильной и процветающей, обеспечивает движение вперёд. И государство со своей стороны должно заботиться о гражданах, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне", - отметил Попов.

Он предлагает определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг населению. Эту задачу можно решить, приняв соответствующие законы. По ним россияне смогут оценивать реальное качество жизни и работу чиновников.

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