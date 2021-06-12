Депутат ГД Ирина Белых в День России призывает сограждан более серьёзно изучать историю страны

Это нужно для сохранения памяти

Депутат Госдумы Ирина Белых призвала россиян бережнее относиться к наследию предков. В День России она обратилась к согражданам и попросила их бережно и кропотливо изучать историю страны для того, чтобы передать следующим поколениям память о величии и подвигах нашего народа.

По словам Белых, основой стойкости многонационального народа России была и остаётся преданность Отечеству. "И сегодня любовь к России, ответственность за её будущее и готовность каждого без исключения сделать всё возможное для реализации нашей национальной идеи - гарантия и незыблемая опора нашего суверенитета и процветания", - сказала парламентарий.

12 июня в День России по всей стране проходят торжественные мероприятия. Масштабная программа представлена в Москве. На Красной площади пройдёт большой праздничный концерт, а вечером небо над столицей озарит красочный салют.

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