Светлана Разворотнева поделилась инициативой снижения платежей за услуги ЖКХ в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой

Правозащитница выступает за фиксированную оплату

Для россиян становятся важными идеи гуманизма, сохранения моральных ценностей, цивилизованного отношения людей к друг другу и окружающей среде. Такое мнение в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой высказала член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Она рассказала о своих инициативах по снижению коммунальных платежей на 30%, реализации государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, введению прозрачной системы расчётов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов.

"Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешёвые газ и электричество", – заявила правозащитница.

Она также выступила за повышение доступности жилья. По мнению Разворотневой, большинство россиян не могут улучшить свои жилищные условия из-за низких доходов.

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