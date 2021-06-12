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Светлана Разворотнева поделилась инициативой снижения платежей за услуги ЖКХ в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой

14:26
  • суббота
  • 12 июня 2021

Правозащитница выступает за фиксированную оплату

Для россиян становятся важными идеи гуманизма, сохранения моральных ценностей, цивилизованного отношения людей к друг другу и окружающей среде. Такое мнение в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой высказала член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
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Она рассказала о своих инициативах по снижению коммунальных платежей на 30%, реализации государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, введению прозрачной системы расчётов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов.

"Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешёвые газ и электричество", – заявила правозащитница.

Она также выступила за повышение доступности жилья. По мнению Разворотневой, большинство россиян не могут улучшить свои жилищные условия из-за низких доходов.

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