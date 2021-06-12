Путин в День России вручил награды лучшим людям страны

Торжественная церемония прошла в Кремле

В день России президент Владимир Путин вручил Государственные премии и медали Героя Труда россиянам за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, благотворительности и правозащитной деятельности. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Во вступительной речи президент сказал, что ценности россиян имеют колоссальное значение для движения страны вперёд. По мнению Путина, День России знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений.

Признанием заслуг перед страной лучших граждан служат высшие знаки отличия России, отметил Путин перед вручением наград, сообщает ТАСС.

Среди прочих глава государства наградил капитана ледокола Геннадия Антохина, машиниста крана Людмилу Суслякову, дирижёра Мурада Кажлаева, инженера Виктора Полякова. Владимир Путин вручил им знаки отличия Герой Труда.

За научные достижения награждены физики Евгений Александров и Валерий Запасский, медики Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров, а также создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич.

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