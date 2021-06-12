Организаторы "Бессмертного полка" сообщили об отмене шествия 24 июня

Провести его не позволяет эпидемиологическая обстановка

Традиционного шествия "Бессмертного полка" 24 июня в Москве не будет. Об этом сообщили "Интерфаксу" организаторы акции памяти. Они не будут подавать заявку на проведение шествия из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать Парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", - сказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Бессмертный полк" в этом году, как и в прошлом, проходил в онлайн-формате. Планировалось, что шествие всё-таки состоится в годовщину Парада Победы 24 июня.

На этой неделе в России резко возросло число инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки заразились 13 510 человек, из них в Москве - 6 701.

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