В России выросла смертность от алкоголя и психических заболеваний

В 2020 году показатели стали выше

Более 50 тысяч человек умерли в 2020 году в России от болезней и иных причин, связанных с алкоголем. Это на три тысячи больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

Кроме того, в стране выросла смертность от психических заболеваний. За 2020 год ведомство зафиксировало 24 159 смертей по этой причине. В 2019 году показатель был меньше - 19 440 смертей.

Связанные с употреблением алкоголя заболевания составляют в структуре смертности 2,4%. Всего в прошлом году в России умерли 2,14 миллиона человек. Ранее сообщалось о росте избыточной смертности из-за пандемии коронавируса. Она колеблется в пределах 200 тысяч человек.

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