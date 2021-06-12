"Полный провал": Бузова сыграла на сцене МХАТа

Телеведущая попробовала себя в новом амплуа

Во МХАТе прошёл генеральный прогон спектакля "Чудесный грузин", в котором играет Ольга Бузова. К этой постановке было приковано внимание шоу-бизнеса и театральных критиков. Бузову заранее критиковали за её "театральные изыскания", а после прогона пьесы посыпались и более жёсткие высказывания.

По новому статусу ведущей "Дома-2" уже прошлись Александр Молочников, Борис Щербаков, Полина Гагарина, Иосиф Пригожин и другие звёзды театра и эстрады. А Сергей Безруков и вовсе произнёс обидную для Бузовой фразу.

Актёр признался, что не понимает, как на прославленных подмостках оказалась столь сомнительная артистка, пишет издание "СтарХит". "Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский – прим. ред.) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас", - сказал Безруков.

Бузова играет в спектакле шпионку Бэллу Шанталь. По словам худрука МХАТа Эдуарда Боякова, роль у артистки не главная, но весомая. На прогоне не обошлось и без казусов. По сюжету Ольга поёт одну из арий на балконе, но в какой-то момент умолкает, а из уст главного героя звучит фраза: "Полный провал". Присутствовавшие в зале журналисты оценили иронию.

Но фанаты Бузовой не разделяют критики в её адрес. Они говорят, что она органично вписалась в пьесу о Сталине и у неё прирождённый дар актрисы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram