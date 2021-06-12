Совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет после их встречи в Женеве

Лидеры России и США побеседуют с журналистами отдельно

Отказ от общего брифинга Владимира Путина и Джо Байдена не говорит о невысоких ожиданиях переговоров в Женеве. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что отдельная пресс-конференция - это практика американской стороны. "Президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлёвскому пулу и другим СМИ", - уточнил Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным Байден один проведёт пресс-конференцию. Саммит намечен на 16 июня в Женеве. В городе введены повышенные меры безопасности. Сообщалось, что небо над Женевой в день переговоров лидеров России и США будет закрыто.

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