Совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет после их встречи в Женеве

Лидеры России и США побеседуют с журналистами отдельно
Отказ от общего брифинга Владимира Путина и Джо Байдена не говорит о невысоких ожиданиях переговоров в Женеве. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что отдельная пресс-конференция - это практика американской стороны. "Президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлёвскому пулу и другим СМИ", - уточнил Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным Байден один проведёт пресс-конференцию. Саммит намечен на 16 июня в Женеве. В городе введены повышенные меры безопасности. Сообщалось, что небо над Женевой в день переговоров лидеров России и США будет закрыто.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram