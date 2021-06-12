Собянин ввёл "длинные выходные" для ослабления скорости распространения вируса

Они продлятся до 20 июня

Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди прочего, в столице вводятся "длинные выходные", они продлятся с 12 по 20 июня. Мэр подписал указ, согласно которому работодатели должны сохранить зарплату своим сотрудникам в эти дни.

В своём обращении к жителям мэр отметил, что с началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. По его словам, сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. Об этом говорит рост заболеваемости.

Самым тревожным Собянин назвал то, что в больницах появилось много тяжёлых пациентов. Болеют многие люди среднего возраста и даже молодые, поэтому не реагировать на такую ситуацию нельзя. Мэр рекомендовал перейти на удалённый формат работы как можно большему количеству работников, не сделавших прививку - не менее 30% от состава организаций. Особое внимание Собянин попросил уделить пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Им нужно работать из дома.

Кроме того, с 13 по 20 июня мэр приостановил работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Рестораны и бары в эти дни будут работать до 23 часов, а ночные клубы закроются. Также не будут функционировать аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката в парках. Там можно будет только гулять.

Мэр выразил надежду на то, что "длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости, но и гражданам нужно проявить в эти дни максимальную осторожность. Он ещё раз призвал москвичей вакцинироваться. "Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите", - заключил Собянин.

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