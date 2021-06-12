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Дмитрий Певцов предложил перенести празднование Дня России на другой день

16:47
  • суббота
  • 12 июня 2021

Артист предложил 30 декабря и 18 марта

Празднование Дня России нужно перенести на другую дату. Так считает артист Дмитрий Певцов. Он обратился к молодым представителям СМИ и предложил перенести празднование Дня России на дату, как он выразился, действительно связанную с объединением российского народа. 12 июня знаменует развал большой страны, а не объединение, полагает народный артист России.
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"Эта дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР. По сути, она знаменует развал страны, которую строили ваши дедушки и бабушки, в которой родились ваши мамы и папы. Я считаю, надо изменить дату празднования Дня России", - сказал Певцов.

В качестве альтернативы он предложил 30 декабря. В этот день в 1922 году образовался СССР. Другой вариант - 18 марта - день, когда в Россию вернулся Крым.

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