Путин назвал число вакцинированных россиян

Прививку сделали около 12% граждан страны

От коронавируса привились 18 миллионов россиян. Об этом сообщил во время общения с лауреатами Госпремий президент Владимир Путин.

"На мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов, и ни одного серьёзного случая осложнений не отфиксировано, достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - сказал глава государства.

Он также отметил, что произведённой в России вакцины хватит, чтобы привить всех желающих. При этом президент обратил внимание на тот факт, что россияне настороженно относятся к вакцинированию. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян, сказал Путин.

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. По темпам наша страна отстаёт от таких государств, как США, Германия, Великобритании и других, несмотря на то, что в России применяется четыре вакцины от коронавируса.

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