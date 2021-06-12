ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о появлении московского штамма коронавируса

19:25
  • суббота
  • 12 июня 2021

О его опасности пока нет данных

В Центре имени Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса. Замглавы центра Денис Логунов не исключил формирования в столице новых мутаций вируса. Своими предположениями учёный поделился с Владимиром Путиным после церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС.
ВОЗ предупредила Европу об атаке более заразного штамма коронавируса

"Сейчас мониторим ситуацию по Москве, а главное, что ещё в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логинов.

Как пояснил учёный, не все штаммы коронавируса опасны. Тем не менее, сотрудники центра следят за изменениями и ведут работу на опережение.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили о формировании в России новых штаммов коронавируса – сибирского и северо-западного. Данных о том, что они могут вызывать более тяжёлое течение болезни, пока нет. В свою очередь, глава Центра "Вектор" Ринат Максютов ранее заявлял, что сейчас в России циркулируют десятки разных штаммов коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в метро
Люди в медицинских масках в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.