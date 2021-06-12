Россиян предупредили о появлении московского штамма коронавируса

О его опасности пока нет данных

В Центре имени Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса. Замглавы центра Денис Логунов не исключил формирования в столице новых мутаций вируса. Своими предположениями учёный поделился с Владимиром Путиным после церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС.

"Сейчас мониторим ситуацию по Москве, а главное, что ещё в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логинов.

Как пояснил учёный, не все штаммы коронавируса опасны. Тем не менее, сотрудники центра следят за изменениями и ведут работу на опережение.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили о формировании в России новых штаммов коронавируса – сибирского и северо-западного. Данных о том, что они могут вызывать более тяжёлое течение болезни, пока нет. В свою очередь, глава Центра "Вектор" Ринат Максютов ранее заявлял, что сейчас в России циркулируют десятки разных штаммов коронавируса.

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