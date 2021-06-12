Путин в День России посетил выставку, посвящённую 800-летию Александра Невского

Она открыта в Третьяковской галерее

Президент Владимир Путин в День России побывал в Третьяковской галерее. Вместе с патриархом Кириллом глава государства приехал в здание Третьяковки на Крымском Валу. Там сейчас проходит выставка к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, сообщает ТАСС.

Главу государства также сопровождали гендиректор галереи Зельфира Трегулова и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он обратил внимание президента на панораму мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

"Александр Невский обычно изображается почти 50-летним человеком, на самом деле на Невской битве ему было всего 19 лет. То есть подросток по нынешним временам. Молодой человек", - сказал Тихон.

Ранее в Храме Христа Спасителя начался исторический крестный ход в честь Александра Невского. Он пройдёт по местам, связанным с жизнью и деяниями князя – всего мощам Александра Невского смогут поклониться верующие в 82-х городах России и Белоруссии.

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