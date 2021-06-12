ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в День России посетил выставку, посвящённую 800-летию Александра Невского

18:11
  • суббота
  • 12 июня 2021

Она открыта в Третьяковской галерее

Президент Владимир Путин в День России побывал в Третьяковской галерее. Вместе с патриархом Кириллом глава государства приехал в здание Третьяковки на Крымском Валу. Там сейчас проходит выставка к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, сообщает ТАСС.
В Новой Третьяковке открывается выставка к 800-летию Александра Невского

Главу государства также сопровождали гендиректор галереи Зельфира Трегулова и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он обратил внимание президента на панораму мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".

"Александр Невский обычно изображается почти 50-летним человеком, на самом деле на Невской битве ему было всего 19 лет. То есть подросток по нынешним временам. Молодой человек", - сказал Тихон.

Ранее в Храме Христа Спасителя начался исторический крестный ход в честь Александра Невского. Он пройдёт по местам, связанным с жизнью и деяниями князя – всего мощам Александра Невского смогут поклониться верующие в 82-х городах России и Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин посетил выставку "История России глазами художников"
Владимир Путин посетил выставку "История России глазами художников"
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
Владимир Путин посетил выставку "История России глазами художников"
Владимир Путин посетил выставку "История России глазами художников"
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.