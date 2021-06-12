Оперштаб: В Москве доля молодых пациентов с COVID-19 составляет уже почти треть

Разворачиваются дополнительные койки

В московских больницах доля молодых пациентов от 18 до 35 лет с коронавирусом составляет уже почти треть в общем объёме заболевших. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Она дала некоторые разъяснения принятых Оперативным штабом решений по введению ограничений в столице.

Органы исполнительной власти Москвы, включая приём посетителей и обработку корреспонденции, с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня. При этом городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. В школах продолжится сдача ЕГЭ.

Не менее 30% сотрудников организаций, не сделавших прививку от коронавируса, должны перейти на удалённый режим работы. Особенно это касается пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения в эти "длинные выходные" работать не будут. В парках закроются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

Что касается введения пропускного режима и повышения штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, то, по словам Раковой, в Москве такие меры не обсуждаются и не планируются.

Вице-мэр также сообщила о разворачивании в городе дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Они появятся в уже работающих временных госпиталях, в корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД.

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