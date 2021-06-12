Названа причина отмены совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Подробности узнали журналисты влиятельного издания

Джо Байден испугался, что Владимир Путин будет выглядеть убедительнее его на совместной пресс-конференции после переговоров в Женеве. Именно поэтому американский лидер отказался от такого формата общения с журналистами.

12 июня в электронной версии газеты The New York Times вышел материал, в котором утверждается, что сотрудники администрации американского президента заявили, что помнят, как "Путин взял верх над Трампом в Хельсинки". Опыт совместного выхода к прессе для предыдущего американского лидера был неудачным, говорится в статье.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным Байден один проведёт пресс-конференцию. В Кремле отказ от совместного брифинга восприняли спокойно: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не говорит о невысоких ожиданиях переговоров в Женеве. "Президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлёвскому пулу и другим СМИ", - уточнил Песков.

Саммит Путина и Байдена намечен на 16 июня в Женеве. В Белом доме считают, что встреча лидеров двух мировых держав будет откровенной и прямолинейной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram