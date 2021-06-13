В России выявлено более 14 тысяч новых случаев коронавируса

Продолжается рост заболеваемости

За сутки в России зафиксировано 14 723 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 208 687 человек с COVID-19, умерло 126 430 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 7 704 больных, всего в столице 1 234 717 инфицированных, скончались 20 907 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Власти Псковской области решили поощрить вакцинирующихся лотереями и скидками. В этом регионе сохраняются достаточно низкие темпы вакцинации. Руководители области говорят, что до 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей, или 60% населения.

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