В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

В столице введены новые ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 038 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 093 738.

В связи с ростом заболеваемости в Москве введены новые ограничения. В частности, с 12 по 20 июня кафе и рестораны будут работать до 23 часов, а ночные клубы и другие развлекательные учреждения в эти дни закроются.

По данным на 13 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 208 687 пациентам, умерли с начала пандемии 126 430 человек. В Москве больных зарегистрировано 7 704, в мире более 175 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,7 миллиона человек.

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