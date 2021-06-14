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Более 176 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

14:42
  • понедельник
  • 14 июня 2021

За время пандемии умерли почти 4 миллиона больных

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 176 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил менее четырёх миллионов.
Тысячи жителей Чехии заразились коронавирусом после первой прививки

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 29,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 17,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,3 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Вакцину от коронавируса получили 100 миллионов граждан Евросоюза.  Не европейских предприятиях с начала года было произведено около 700 миллионов доз вакцины, часть была экспортирована в 90 стран мира.

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