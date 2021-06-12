ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020

23:52
  • суббота
  • 12 июня 2021

Игра закончилась со счётом 0:3

Сборная России проиграла команде Бельгии в своём первом матче на Евро-2020. Игра закончилась со счётом 0:3. Она проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Прямую трансляцию вёл телеканал "Россия-1".
Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

Сборные России и Бельгии дважды встречались на предварительной стадии чемпионата и попали в одну группу.

14 июня Северная столица примет матчи Россия - Финляндия и Польша - Словакия. 18 июня в Петербурге сыграют шведы со словаками, 21 июня предстоит игра сборных Финляндии и Бельгии. Матч Польша - Швеция пройдёт 23 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российские болельщики
Российские болельщики
Российские болельщики
Российские болельщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.