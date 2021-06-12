Россия проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020

Игра закончилась со счётом 0:3

Сборная России проиграла команде Бельгии в своём первом матче на Евро-2020. Игра закончилась со счётом 0:3. Она проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Прямую трансляцию вёл телеканал "Россия-1".

Сборные России и Бельгии дважды встречались на предварительной стадии чемпионата и попали в одну группу.

14 июня Северная столица примет матчи Россия - Финляндия и Польша - Словакия. 18 июня в Петербурге сыграют шведы со словаками, 21 июня предстоит игра сборных Финляндии и Бельгии. Матч Польша - Швеция пройдёт 23 июня.

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