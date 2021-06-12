Анатолий Вассерман оценил усиление роли России в современной геополитике

Эрудит сделал важное заявление в День России
Основной исторической миссией России в мировой расстановке сил является сдерживание противоборствующих в геополитике сторон. Такое мнение высказал 12 июня на онлайн-лекции о роли нашей страны в современном мире Анатолий Вассерман.
"30 лет назад, что, по историческим меркам, совершенно недавний срок, Соединённые Штаты Америки подмяли под себя весь остальной мир, и надеются сохранить позицию "царя горы". Китай надеется столкнуть оттуда США и сам стать "царём горы", – считает эрудит.
Историческую роль России Вассерман видит в том, что она не позволяет никому стать "царём горы".
По мнению публициста, День России с 2014 года обрёл новый смысл. После воссоединения Крыма с Россией страна каждый год празднует надежду на полное воссоединение всех государств бывшего Советского Союза, полагает Вассерман.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Портрет Вассермана из почти двух тысяч кубиков Рубика собрали в Москве
- Анатолий Вассерман: Нужно увеличить долю вопросов ЕГЭ, проверяющих понимание материала
- Вассерман призвал устранить дефицит востребованных врачей в столичных поликлиниках
- Вассерман считает необходимым заменить ЕГЭ на экзаменационные сочинения по русскому языку