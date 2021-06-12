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Анатолий Вассерман оценил усиление роли России в современной геополитике

19:47
  • суббота
  • 12 июня 2021

Эрудит сделал важное заявление в День России

Основной исторической миссией России в мировой расстановке сил является сдерживание противоборствующих в геополитике сторон. Такое мнение высказал 12 июня на онлайн-лекции о роли нашей страны в современном мире Анатолий Вассерман.
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"30 лет назад, что, по историческим меркам, совершенно недавний срок, Соединённые Штаты Америки подмяли под себя весь остальной мир, и надеются сохранить позицию "царя горы". Китай надеется столкнуть оттуда США и сам стать "царём горы", – считает эрудит.

Историческую роль России Вассерман видит в том, что она не позволяет никому стать "царём горы".

По мнению публициста, День России с 2014 года обрёл новый смысл. После воссоединения Крыма с Россией страна каждый год празднует надежду на полное воссоединение всех государств бывшего Советского Союза, полагает Вассерман.

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