Роман Романенко запустил дрон с надписью "Россия - страна первых"

Космонавт принял участие в "Гонке дронов"

Квадрокоптер с лозунгом "Россия – страна первых" запустил 12 июня депутат Госдумы, лётчик-космонавт Роман Романенко. В Москве он принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту "Гонка дронов".

"День России - это символ единения всего нашего народа и общей ответственности за настоящее и будущее. Мы живём в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием", - отметил парламентарий.

12 июня страна отмечает День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год состоялись первые всенародные прямые выборы президента, победу на которых одержал Борис Ельцин.

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