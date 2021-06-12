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Роман Романенко запустил дрон с надписью "Россия - страна первых"

19:54
  • суббота
  • 12 июня 2021

Космонавт принял участие в "Гонке дронов"

Квадрокоптер с лозунгом "Россия – страна первых" запустил 12 июня депутат Госдумы, лётчик-космонавт Роман Романенко. В Москве он принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту "Гонка дронов".
Страна с размахом отмечает День России

"День России - это символ единения всего нашего народа и общей ответственности за настоящее и будущее. Мы живём в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием", - отметил парламентарий.

12 июня страна отмечает День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год состоялись первые всенародные прямые выборы президента, победу на которых одержал Борис Ельцин.

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