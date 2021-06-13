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Ливни, грозы и ветер: погода испытывает россиян на прочность

10:35
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Центральную Россию затопило

Затяжные ливни, грозы и град не торопятся покидать Центральную Россию. Уже несколько дней штормовое предупреждение действует на обширной территории. В Рязани под воду ушли дороги, детские площадки, автостоянки. Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.
Стала известна погода на праздничные выходные в Москве

На большей части Ростовской области сегодня льёт, как из ведра. Порывы ветра местами достигают 22 метров в секунду. В Каменском районе подтоплены несколько населенных пунктов и парк "Лога". Его дорожки превратились в потоки грязи и воды. Сотрудники пытаются расчистить территорию.

Циклон завис над Воронежем. По оценкам горожан, сейчас они живут как в тропиках. С утра парит, а после обеда - очередной ливень. Привычная картина - улицы города напоминают бурные реки, сообщает "ТВ Центр".

Жители Белгорода публикуют в соцсетях водный каскад, который образовался в районе одного из торговых центров. Основной удар стихии в этот раз приняла на себя Харьковская гора.

Последствия непогоды устраняют в Чечне. 12 июня там выпало рекордное количество осадков. В горах сошли сели, а уровень воды в реках местами достиг неблагоприятной отметки. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен и в столичном регионе.

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