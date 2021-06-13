Учёные предупредили об изменениях основных симптомов коронавируса

Вирус мутировал
У коронавируса изменились основные и самые частые симптомы. Теперь это - головная боль, насморк и боль в горле. Такое наблюдение сделала группа исследователей из Королевского колледжа Лондона, пишет Mirror.
В самом начале пандемии врачи выяснили, что среди наиболее часто встречающихся симптомов болезни присутствуют лихорадка, продолжительный кашель, потеря обоняния и вкуса. Но многочисленные мутации вируса привели к изменению базовых симптомов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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