Учёные предупредили об изменениях основных симптомов коронавируса

Вирус мутировал

У коронавируса изменились основные и самые частые симптомы. Теперь это - головная боль, насморк и боль в горле. Такое наблюдение сделала группа исследователей из Королевского колледжа Лондона, пишет Mirror.

В самом начале пандемии врачи выяснили, что среди наиболее часто встречающихся симптомов болезни присутствуют лихорадка, продолжительный кашель, потеря обоняния и вкуса. Но многочисленные мутации вируса привели к изменению базовых симптомов.

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