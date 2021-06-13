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Какие новые ограничения начали действовать в Москве

12:08
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

12 июня о них объявил мэр Сергей Собянин

13 июня в Москве начинает действовать ряд ограничений, необходимых для снижения темпов распространения коронавируса. Соответствующий указ накануне подписал мэр Сергей Собянин.
Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации

За неделю число госпитализаций увеличилось на 30%. Снова загружены КТ-центры.  На следующей неделе планируют перепрофилировать под исследования дополнительные поликлиники. На фоне такой картины мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить выходные на неделю. И обязал организации перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку, особенно тех, кто старше 65 лет, и кто по какой-то причине до сих пор не сделал прививку, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы предотвратить скопление людей, закрылись фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты. В парках не работают развлекательные зоны - аттракционы и пункты проката. Вновь действуют и ограничения в организациях общепита. Запрещается обслуживание посетителей с 23-х часов до 6 утра.

Как показывают рейды административно-технических инспекций и полиции, такая мера более чем обоснована. Не все рестораны ответственно относятся к безопасности посетителей. О санитарных требованиях порой даже слышать не хотят.

На решение столичного мэра уже отреагировали ректоры ведущих московских вузов. Студенты будут сдавать сессию и проходить аттестацию удалённо. Это поможет сократить вероятность передачи вируса. Врачи же продолжают напоминать - не стоит заниматься самолечением. Даже столь привычные признаки простуды как кашель, температура, насморк и озноб - всё вместе или по отдельности - это повод немедленно сделать тест. Неправильное лечение коронавируса - смертельно опасно.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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