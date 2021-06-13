Лидеры стран G7 на саммите в Корнуолле нарушили антиковидные ограничения

Встреча завершится сегодня

Лидеры страна "Большой семёрки" подпишут совместную декларацию по противодействию пандемии коронавируса. Борьба с инфекцией остаётся одной из центральных тем саммита. Актуальную повестку участники прорабатывали и накануне, причем в самом широком контексте, традиционно не оставив без внимания и Россию.

На второй день саммита в Корнуолле его участники заметно расслабились. Ещё накануне, в присутствии королевы Елизаветы II, первые лица G7 и приглашённых стран соблюдали все антиковидные предписания – держали социальную дистанцию, здоровались локтями и так далее. Теперь же, общаясь на пляже, политики без опасений толпятся вокруг годовалого сына премьера Бориса Джонсона, во время двусторонних встреч приветствуют друг друга за руку. И обсуждают: как лучше бороться с пандемией.

Джо Байден заверяет: вопреки воле экс-президента Трампа, США снова намерены поддерживать Всемирную организацию здравоохранения. В ответ глава ВОЗ произносит фразу, которой в Вашингтоне ждали давно: в Женеве не исключают возможности утечки коронавируса из китайской лаборатории. За смертью миллионов погибших могут стоять секретные разработки Пекина.

На двусторонних встречах американского лидера с президентом Франции, премьером Италии и канцлером Германии неизменно поднимается тема России: предстоящий саммит Байдена и Путина, завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". Но итоги переговоров пресс-службы комментируют скупо: "обменялись мнениями", "подтвердили приверженность углублению связей". Байден пытается развеять слухи о том, что готов на уступки Москве, и подчёркивает: для Вашингтона главное – единство блока НАТО.

А в мировой прессе всё чаще звучат опасения в том, что предстоящий саммит Путин – Байден станет встречей в разных весовых категориях. В Белом доме уже сообщили об отказе от совместной пресс-конференции. После переговоров американский президент с журналистами встретится отдельно. В Вашингтоне опасаются повторения случая в Хельсинки. В 2018-м Дональд Трамп, выступая вместе с российским президентом, выразил сомнение в том, что Москва влияла на ход американских выборов. Для истеблишмента США – заявление невыносимое.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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