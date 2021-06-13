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Марш за демократию в Париже закончился провокацией

13:20
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Нарушителя спокойствия задержали

Во Франции взяли под стражу мужчину, который устроил провокацию на парижском митинге. Он швырнул муку в одного из организаторов протестной акции - лидера левой партии Жана-Люка Меланшона в тот момент, когда он давал интервью перед шествием.
В доме ударившего Макрона мужчины устроили обыск

Белое облако накрыло не только Меланшона, но и группу людей, находившихся рядом. Примечательно, что акция была в защиту свободы республики, но в последнее время это понятие для некоторых стало синонимом хулиганства.

Всего несколько дней назад пощёчину получил сам президент Эммануэль Макрон. Француза, который дал волю рукам, за недопустимое поведение приговорили к четырём месяцам тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".

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