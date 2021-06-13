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Российская гимнастка взяла два золота на чемпионате в Болгарии

14:21
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Дина Аверина показала мастерство в упражнениях с обручем и мячом

Приятные спортивные новости пришли утром 13 июня из Болгарии. На чемпионате Европы по художественной гимнастике два золота завоевала наша соотечественница Дина Аверина.
Российский гимнаст взял золото чемпионата мира

Россиянка показала лучший результат в упражнениях с обручем и мячом. Накануне она взяла бронзу на соревнованиях по многоборью, сообщает "ТВ Центр".

Её сестра Арина Аверина в этой дисциплине стала триумфатором турнира. В групповом многоборье наша команда тоже получила медали высшей пробы.

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