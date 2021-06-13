Российская гимнастка взяла два золота на чемпионате в Болгарии

Дина Аверина показала мастерство в упражнениях с обручем и мячом

Приятные спортивные новости пришли утром 13 июня из Болгарии. На чемпионате Европы по художественной гимнастике два золота завоевала наша соотечественница Дина Аверина.

Россиянка показала лучший результат в упражнениях с обручем и мячом. Накануне она взяла бронзу на соревнованиях по многоборью, сообщает "ТВ Центр".

Её сестра Арина Аверина в этой дисциплине стала триумфатором турнира. В групповом многоборье наша команда тоже получила медали высшей пробы.

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