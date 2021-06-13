В Москве отменили общегородской выпускной

Причина - рост числа больных коронавирусом

В этом году в Парке Горького не будет выпускного. Общегородской праздник решили отменить на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Кроме того, в московских парках до 20 июня не будут работать аттракционы, спортивные площадки и пункты проката. В парках фактически можно будет только гулять.

Но московские выпускники не останутся без праздника, пообещали в мэрии. В школах пройдут традиционные выпускные вечера, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Вручение аттестатов можно будет провести на свежем воздухе, если позволит погода.

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