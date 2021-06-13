Бочкарёв: Участок ЮВХ от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская готов более чем на треть

Масштабный проект включает в себя благоустройство территорий

Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы завершено на 35%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Масштабный проект также включает в себя реконструкцию Каспийской улицы и двух Проектируемых проездов №4386 и №4293. Всего на этом важном для города участке построят и отремонтируют 12 километров автодорог.

Около дома №57 по Каширскому шоссе вскоре появится подземный пешеходный переход. Территорию вокруг благоустроят – высадят новые газоны и деревья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram