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Бочкарёв: Участок ЮВХ от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская готов более чем на треть

12:41
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Масштабный проект включает в себя благоустройство территорий

Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы завершено на 35%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в столице

Масштабный проект также включает в себя реконструкцию Каспийской улицы и двух Проектируемых проездов №4386 и №4293. Всего на этом важном для города участке построят и отремонтируют 12 километров автодорог.

Около дома №57 по Каширскому шоссе вскоре появится подземный пешеходный переход. Территорию вокруг благоустроят – высадят новые газоны и деревья.

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