Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации

Сделавшие прививку смогут принять участие в лотерее

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём личном блоге, что в столице начинается дополнительная программа стимулирования вакцинации. Все, кто сделает прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля, будут участвовать в розыгрыше автомобилей.

Раз в неделю будут разыгрывать пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Сам мэр сообщил, что два дня назад он ревакцинировался первым компонентом "Спутника V".

Накануне, 12 июня Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди прочего, в столице вводятся длинные выходные, они продлятся с 12 по 20 июня. Работодатели должны сохранить зарплату своим сотрудникам в эти дни.

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