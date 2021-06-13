Концертному залу Music Media Dome грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Там не соблюдались санитарные правила

Концертный зал Music Media Dome могут оштрафовать или закрыть на 90 дней из-за грубого нарушения санитарных норм. Их выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы на концерте, который проходил на этой площадке.

Зрители находились в зале без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию. Нарушения выявлены во время выступления группы HammAli & Navai.

Все материалы этого административного дела переданы в Роспотребнадзор. Представителей руководства концертного зала вызвали в ОАТИ для составления протокола.

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