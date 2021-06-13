Собянин рассказал о самочувствии после повторной вакцинации от коронавируса

Первый раз мэр прививался более года назад

Сергей Собянин чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от коронавируса. Мэр сделал укол первым компонентом "Спутника V" два дня назад.

Он напомнил у себя в блоге, что первый раз прививался в мае 2020 года, как только появилась российская вакцина от коронавируса. "По истечении года титры стали падать, и два дня назад ещё раз поставил первый компонент "Спутника V", - написал Собянин.

На этой неделе в Москве наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим власти ввели "длинные выходные", они продлятся до 20 июня. Также в столице в эти дни не будут работать ночные клубы и другие развлекательные учреждения, а общепит будет заканчивать работу в 23 часа. В парках временно закроют аттракционы и пункты проката.

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