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Врачи оценили возрождение вытрезвителей в России

15:40
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Забирать туда теперь можно из дома

Вытрезвители возвращаются. МВД России на этой неделе утвердило порядок отправки нетрезвых граждан в специальные учреждения.
"Приюты для уставших": в России возрождают систему вытрезвителей

Долгое время пьяных при необходимости доставляли в больницы. В скором времени помощь им будут оказывать в других заведениях.

Идея не новая, и вроде бы полезная. Но вот правила вызывают вопросы. Где грань между просто нетрезвым и опасным для общества? И как забирать тех, кто пьёт у себя дома? А ведь так теперь тоже можно...

Виктор Прокушев разбирался (смотрите видео).

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Мужчина в вытрезвителе
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Пьяный мужчина в больнице
Пьяный мужчина в больнице
Вытрезвитель
Вытрезвитель
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