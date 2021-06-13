Врачи оценили возрождение вытрезвителей в России

Забирать туда теперь можно из дома

Вытрезвители возвращаются. МВД России на этой неделе утвердило порядок отправки нетрезвых граждан в специальные учреждения.

Долгое время пьяных при необходимости доставляли в больницы. В скором времени помощь им будут оказывать в других заведениях.

Идея не новая, и вроде бы полезная. Но вот правила вызывают вопросы. Где грань между просто нетрезвым и опасным для общества? И как забирать тех, кто пьёт у себя дома? А ведь так теперь тоже можно...

Виктор Прокушев разбирался (смотрите видео).

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