Врачи оценили возрождение вытрезвителей в России

Забирать туда теперь можно из дома
Вытрезвители возвращаются. МВД России на этой неделе утвердило порядок отправки нетрезвых граждан в специальные учреждения.
Долгое время пьяных при необходимости доставляли в больницы. В скором времени помощь им будут оказывать в других заведениях.
Идея не новая, и вроде бы полезная. Но вот правила вызывают вопросы. Где грань между просто нетрезвым и опасным для общества? И как забирать тех, кто пьёт у себя дома? А ведь так теперь тоже можно...
Виктор Прокушев разбирался (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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