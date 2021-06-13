В Подмосковье разыграют квартиру среди сделавших прививку от COVID-19

Аналогичную акцию запустили в Москве

Власти Подмосковья решили стимулировать жителей, решивших сделать прививку от коронавируса. В регионе будет разыграна трёхкомнатная квартира среди привившихся с 15 по 25 июня, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьёва.

Участвовать в розыгрыше смогут жители Подмосковья старше 18 лет, сделавшие в эти дни прививку в любом из пунктов вакцинации. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорону" или "КовиВак".

Перед вакцинацией необходимо на региональном портале Госуслуг кликнуть на баннер акции и подтвердить своё согласие с правилами участия в ней. После этого нужно заполнить небольшую анкету. Розыгрыш квартиры покажут 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала "360".

Ранее аналогичную акцию запустили столичные власти. В лотерее среди привившихся от коронавируса будут разыгрывать машины.

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