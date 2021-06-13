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На Москве-реке 6-летний ребёнок попал под винты катера

16:08
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Прокуратура проводит проверку на месте ЧП

На Москве-реке в районе концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал шестилетний ребёнок. Он погиб, попав под винты речного судна.

Прокуратура начала проверку по факту этого ЧП, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехали следователи СКР и заместитель транспортного прокурора Николай Грязнов.

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