Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

Регионы вводят новые ограничения

За сутки в России зафиксирован 13 721 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 222 408 человек с COVID-19, умер 126 801 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 590 больных, всего в столице 1 241 307 инфицированных, скончались 20 979 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Курской области жители в возрасте 65 лет и старше получат по три тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Выплата будет перечислена на счёт, на который начисляется пенсия. В регионе проживает почти 200 тысяч человек старше 65 лет.

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