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В Москве выросло число вылечившихся от COVID-19

11:26
  • понедельник
  • 14 июня 2021

На этой неделе выросло и число заболевших

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 815 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 096 553.
Россиян предупредили о появлении московского штамма коронавируса

На минувшей неделе в России наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Увеличились цифры и в Москве. Одним из факторов роста глава Минздрава Михаил Мурашко назвал несоблюдение профилактических мер. Он призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

По данным на 14 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 222 408 пациентам, умер с начала пандемии 126 801 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 241 307, в мире более 175 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,8 миллиона человек.

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